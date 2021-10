Ghost Recon: Frontline è il nuovo free to play battle royale di Ubisoft

La battle royale ha colpito definitivamente Ubisoft, che dopo l'insuccesso di Hyperscape ci riprova, trasformando il Ghost Recon in un free-to-play con questa caratteristica. Ma non sarà un Battle Royale come tutti gli altri.

Più che rimanere vivi fino alla fine, importerà uscire tutti interi dalla mappa ma solo con tre compagni a seguito. I 102 giocatori, suddivisi in tre squadre, si daranno battaglia per conquistare determinate informazioni, fino all'estrazione finale, ma cercando di mantenere intatto il feeling tattico della serie. Per chi ama tutto ciò, Ubisoft metterà a disposizione anche una modalità denominata Controllo, in cui due squadre da nove giocatori si affronteranno per prendere possesso di una mappa grazie al supporto aereo.

Ghost Recon Frontline arriverà in beta tra pochi giorni, dal 14 al 21 ottobre esclusivamente su PC. Sull'uscita invece si prospetta il generico 2022 anche su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia.