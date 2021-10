Ghost Recon, il gioco originale è gratis per festeggiare i 20 anni del franchise

Per celebrare il 20° anniversario di Tom Clancy's Ghost Recon, Ubisoft sta regalando il gioco originale, oltre a DLC per un paio dei suoi sequel: l'add-on Fallen Ghosts per Ghost Recon Wildlands del 2017 e Deep State Adventure per Ghost Recon del 2019 Breakpoint. Tutti e tre sono disponibili fino all'11 ottobre su Ubisoft Connect e le istruzioni su come ottenerli sono disponibili nella pagina degli omaggi.

Dal 2 novembre inoltre, Ubisoft regalerà skin gratuite per alcuni dei giochi più vecchi. Potrete richiedere set di equipaggiamento per Scott Mitchell di Ghost Recon Advanced Warfighter, Alicia Diaz di Ghost Recon 2 e John Kozak di Ghost Recon Future Soldier.

Durante la diretta di ieri sera, Ubisoft ha annunciato il prossimo gioco della serie, Ghost Recon Frontline. Sarà un FPS battle royale basato su classi free-to-play in cui squadre di tre persone competono per completare gli obiettivi. Una data di lancio non è stata ancora confermata.

Non solo, ma la pagina Steam offre alcuni giochi della serie di Ghost Recon in forte sconto.

Fonte: Rock Paper Shotgun