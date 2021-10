Ghostbusters in arrivo un nuovo videogioco di IllFonic, lo studio di Friday the 13th

Come segnalato da PCGamesN, un'intervista con il cantante/cantautore/produttore discografico Raphael Saadiq in un recente episodio del podcast Questlove Supreme è l'improbabile fonte di una fuga di notizie su un prossimo videogioco Ghostbusters.

Saadiq ha co-fondato lo studio di videogiochi IllFonic con l'ingegnere Charles Brungardt. Sebbene il podcast si concentri sulla musica, dopo un'ora e 20 secondi, rispondendo a una domanda sui suoi giochi, Saadiq afferma che lo studio sta "lavorando su Ghostbusters in questo momento".

Dato che Ghostbusters: Afterlife, un sequel dei film originali, uscirà il 19 novembre, un nuovo videogioco in questo momento sembrerebbe "opportuno". E IllFonic, avendo precedentemente sviluppato due giochi basati su film, Friday the 13th e Predator: Hunting Grounds, sarebbe in una buona posizione per realizzarlo. Tuttavia, non c'è ancora stato alcun annuncio ufficiale.

Finora IllFonic si è specializzato in giochi multiplayer. Il suo ultimo sparatutto cooperativo Arcadegeddon è in accesso anticipato su Epic Games Store.

Fonte: PCGamer.