Ghostwire Tokyo e oltre: Tango Gameworks e Shinji Mikami già al lavoro su un nuovo gioco

Ghostwire Tokyo deve ancora uscire, ma Shinji Mikami, director dello studio Tango Gameworks, ha svelato che il team è già al lavoro su un nuovo gioco. La rivelazione arriva durante il Tokyo Game Show in cui Mikami è protagonista assieme a Phil Spencer, il boss di Xbox.

Nel video, Mikami afferma che John Johanas è alla guida del prossimo progetto dello studio. Sfortunatamente Mikami non ha svelato altri dettagli sulla natura di questo progetto, anche se possiamo immaginare che si tratterà di un gioco pensato esclusivamente per le console Xbox dato che Tango Gameworks appartiene alla famiglia Zenimax, società che è stata acquisita lo scorso anno da Microsoft.

Johanas ha collaborato con Tango Gameworks dall'agosto 2010 ed è stato visual effects designer per The Evil Within, dopo essere stato director di entrambi i DLC del gioco, avendo assunto la stessa responsabilità per il sequel nel 2017.

Per adesso quindi il nuovo progetto rimane un mistero: l'unica cosa che sappiamo di certo è che Ghostwire Tokyo sarà disponibile dal prossimo anno su PC e PlayStation 5.

