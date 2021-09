God of War del 2018 è il miglior videogioco di tutti i tempi per i lettori di IGN

Mentre i fan sono in trepidante attesa per il nuovo God of War: Ragnarok, il suo predecessore continua ad essere elogiato con importanti riconoscimenti.

God of War del 2018 si è assicurato una valanga di premi dalla critica e, senza dubbio, si tratta di uno dei migliori giochi mai realizzati.

Ora, il titolo di Santa Monica ha ottenuto un altro riconoscimento, questa volta dai lettori di IGN che hanno incoronato God of War del 2018 come il miglior videogioco di tutti i tempi.

God of War si è assicurato il premio dei lettori di IGN battendo un altro peso massimo, ovvero GTA 5 di Rockstar.

"Dopo sei turni di votazione su diverse piattaforme, i lettori di IGN hanno incoronato God of War (2018) come il miglior videogioco di tutti i tempi, e ha battuto GTA 5 nel round finale", leggiamo nel tweet di IGN.

After six rounds of voting across several platforms, IGN readers have crowned God of War (2018) as the best video game of all time, which beat out GTA 5 in the final round. Presented by @Hulu pic.twitter.com/Ak2HntnkKz — IGN (@IGN) September 29, 2021

Siete d'accordo con i lettori di IGN?

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che il rinvio di God of War Ragnarok è stato causato da un intervento chirurgico subito dal doppiatore di Kratos, Cristopher Judge.

Fonte: Twitter.