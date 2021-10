God of War era nato come un gioco in prima persona!

I moltissimi fan di God of War amano la serie per come viene mostrato il suo brutale combattimento attraverso una prospettiva cinematografica in terza persona.

Ora sembra impossibile immaginare che la telecamera cinematografica del gioco sia stata modificata in alcun modo, ma David Jaffe, il director di God of War del 2005, ha rivelato che originariamente il gioco avrebbe dovuto avere una prospettiva in prima persona.

Durante un video sul canale YouTube di Jaffe, dove ha svelato altri segreti di progettazione dietro il gioco originale, ha rivelato che il piano per realizzare God of War in prima persona era in lavorazione da quattro mesi. L'idea era quella di risolvere un problema di gioco che affligge i giochi d'azione in terza persona come Marvel Ultimate Alliance, in cui i giocatori possono perdere le tracce del proprio personaggio in mezzo a una folla di nemici.

Jaffe ha affermato che l'ispirazione è venuta dal combattimento in prima persona del gioco hack-and-slash di Dreamcast Maken X. Sebbene Jaffe ammetta che Maken X "non è il miglior gioco del mondo", ha affermato che il suo combattimento corpo a corpo è stato "fatto bene".

"Ho pensato che sarebbe stato un modo davvero fantastico per differenziarci. Ma penso che alla fine sia diventato difficile ottenere il tipo di emozione, combattimento e costruzione del personaggio che speravo", ha detto Jaffe nel video.

La decisione di Santa Monica Studio di rendere God of War un'esperienza cinematografica in terza persona è grazie, dice Jaffe, al team che ha visto i filmati di Ico e Devil May Cry, durante una conferenza DICE a Las Vegas.

Fonte: Kotaku.