God of War: Ragnarok non uscirà nel 2021 per 'colpa' del doppiatore di Kratos

Christopher Judge, la voce dietro Kratos in God of War del 2018 e nel prossimo sequel, ha affermato che il suo intervento chirurgico è stato il motivo per cui God of War: Ragnarok è stato rinviato dalla sua finestra di lancio originale nel 2021.

Judge ha condiviso questa storia su Twitter dopo che God of War è stato incoronato il miglior videogioco di IGN di tutti i tempi.

"Grazie a tutti i fan", ha scritto Judge. "TUTTI I NOSTRI GIOCHI, sono stati un'ancora di salvezza durante questi tempi difficili. Alla mia famiglia GofW voglio dire quanto vi amo tutti! Continueremo a ridere, piangere ed essere grandiosi!"

Un'ora dopo, ha rivelato la notizia che God of War: Ragnarok, svelato al PlayStation Showcase di settembre 2020 con una finestra di lancio programmata per il 2021, è stato rinviato al 2022 a causa di un suo problema.

"Ragnarok è stato rinviato a causa mia. Nell'agosto 2019, non potevo camminare. Ho dovuto subire un intervento chirurgico alla schiena e al ginocchio. Hanno aspettato la mia riabilitazione".

"E Sony Santa Monica non ha mai detto una parola sul rinvio e su cosa lo abbia causato. Quello che hanno fatto per la troupe è molto di più... di cui non posso parlare, ma ho detto a tutti i soggetti coinvolti, che è la cosa più elegante di cui abbia MAI sentito parlare in questo business. Tutti quelli coinvolti nel franchise di GofW mettono i loro cuori e le loro anime in ogni fotogramma che vedete. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno permesso di giocare... E ridere, amare e piangere, senza giudizio, ma con sostegno e amore incondizionati".

Judge ha concluso rivelando anche che si era licenziato dopo che gli era stato detto che Cory Barlog non avrebbe diretto il sequel e che Eric Williams avrebbe preso il suo posto. Tuttavia, Barlog ha rapidamente alleviato la sua preoccupazione facendo cambiare idea a Judge.

Fonte: IGN.