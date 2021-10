God of War: Ragnarok finalmente ha il suo trailer doppiato in italiano!

Molti hanno sussultato alla visione del primo trailer di God of War: Ragnarok, il sequel della versione 2018 tanto diverso dalla saga originale. Ma questi cambi di registro sono stati un colpo di genio e nonostante qualche limite, dovuti soprattutto a una varietà dei nemici non proprio eccelsa, è riuscito a ritagliarsi uno spazio come uno dei titoli più importanti del decennio.

Ma c'è stato anche un altro sussulto, la conferma che God of War: Ragnarok arriverà anche per PlayStation 4, spegnendo le speranze di un titolo pieno zeppo di elementi di nuova generazione come 4K nativo e ray-tracing. Bisogna ancora aspettare ma almeno su doppiaggio, ci siamo. Sony ha infatti pubblicato il trailer originale ma in versione italiana in cui possiamo riapprezzare nuovamente le voci di Pierluigi Astore nei panni di Kratos e Leonardo Della Bianca in quelli di Atreus. Inoltre, sembra che Luca Ward sarà la voce del tanto bistrattato Thor. Potrà anche essere grasso, ma sulla voce andiamo sul sicuro.