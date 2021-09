Google Stadia consente ai giocatori di utilizzare lo smartphone come controller e non solo

Nessuno può negare che Google Stadia abbia avuto un inizio non propriamente scintillante, e il servizio gaming cloud di Google sta ancora lottando per trovare un suo posto. Tuttavia, una nuova funzionalità offrirà agli utenti più opzioni sul modo di giocare, il che potrebbe far sì che i giocatori occasionali diano una possibilità a Stadia.

In precedenza, Google Stadia richiedeva un controller dedicato per giocare utilizzando il servizio. Ma Google sta ora implementando una funzione che consente a chiunque di utilizzare un telefono Android o un iPhone per giocare a Stadia su Google TV, Android TV o Chromecast Ultra. E' possibile anche utilizzare il collegamento telefonico per connettere un gamepad di terze parti destinato a Xbox e PlayStation tramite Bluetooth, Wi-Fi o USB.

La seconda feature inserita all'interno di Google Stadia riguarda i party pubblici: in sostanza ciò consente di creare gruppi con altri utenti che risultano comunque visibili indipendentemente dal gioco che viene utilizzato. Ciò consente di fare squadra con i giocatori senza dover utilizzare per forza il matchmaking del gioco.

