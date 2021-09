GTA Remastered Trilogy compare sulla pagina di rating in Corea

Sono emerse ulteriori prove del fatto che la presunta trilogia rimasterizzata di GTA sia reale. Il comitato di valutazione coreano ha pubblicato una valutazione per Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

Anche se non è ancora stato annunciato ufficialmente, sembra che si tratti della presunta raccolta di giochi rimasterizzati di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: San Andreas e Grand Theft Auto: Vice City. Si dice che Rockstar avesse originariamente pianificato di lanciare queste versioni prima, ma la pandemia di COVID-19 ha influenzato quei piani.

Secondo un rapporto, le versioni rimasterizzate dovrebbero essere offerti digitalmente in un pacchetto su Xbox Series X|S, PS5, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, Google Stadia e dispositivi mobile. Rockstar Dundee, lo studio precedentemente noto come Ruffian Games e noto per il suo lavoro su Crackdown prima di essere acquisito da Rockstar, stia sviluppando queste versioni. Apparentemente i giochi gireranno su Unreal Engine e l'idea è che rimangano per lo più fedeli alle loro origini dell'era PS2, ma con una risoluzione migliore e una nuova interfaccia utente.

Grant Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition has been rated in Koreahttps://t.co/XL9AAhOC0E pic.twitter.com/af4rk2EfoP — Nibel (@Nibellion) September 30, 2021

Attualmente Rockstar non ha ancora fatto nessuna dichiarazione a riguardo. Non ci resta che attendere un annuncio ufficiale.

Fonte: Push Square