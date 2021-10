GTA Remastered Trilogy avrebbe una finestra di lancio vicinissima

Ultimamente le voci su una raccolta rimasterizzata della trilogia dell'era PS2 di Grand Theft Auto, tra cui GTA 3, Vice City e San Andreas, si sono accese. Recentemente la trilogia è comparsa su un sito di rating della Corea del Sud, aggiungendo ulteriore benzina al fuoco ed ora conosciamo ulteriori dettagli a riguardo.

Secondo l'ultimo report di Kotaku, l'uscita di GTA Remastered Trilogy sarebbe prevista per novembre. Inizialmente il piano era di lanciare la trilogia a ottobre o novembre, ma ora sembra essere finalizzata: la raccolta dovrebbe uscire quindi su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch e in seguito nel 2022 su PC, iOS e Android.

Rockstar Dundee, ex Ruffian Games, dovrebbe dirigere lo sviluppo delle versioni rimasterizzate. In precedenza era stato suggerito che il lancio della trilogia potesse slittare al 2022, ma dato che la versione next-gen del gioco per PS5 e Xbox Series X/S sono state spostate a marzo del prossimo anno, l'ipotesi di novembre potrebbe essere plausibile.

Ovviamente per adesso sono informazioni non verificate, pertanto la news è da catalogare sotto il genere rumor. Resta da vedere quando Rockstar parlerà ufficialmente di questa trilogia.

Fonte: Kotaku