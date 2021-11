GTA: The Trilogy - The Definitive Edition un lancio disastroso? Molti giocatori sono a dir poco arrabbiati

Piove sempre sul bagnato. In questo caso, sulla GTA Trilogy Definitive Edition, la raccolta dei primi tre Grand Theft Auto in 3D dell'era PS2: GTA 3, Vice City e San Andreas. Già si è parlato dei problemi di framerate su un sistema potente come Playstation 5 di quelle che, lo ricordiamo, sono versioni rimasterizzate e lievemente "arricchite" di giochi di finanche venti anni fa.

Il comparto tecnico, insomma, aveva già fatto arrabbiare alcuni fan, ma il colpo peggiore è stato avvertito dall'utenza PC, la quale lamenta la letterale impossibilità di avviare il gioco, un problema dovuto ancora una volta al launcher di Rockstar.

La portata del problema è stata tale da spingere Rockstar e rimuovere la Definitive Trilogy dal suo marketplace, l'unico ove si può reperire, causando anche l'inavvertita impossibilità di poter giocare alle versioni originali dei tre giochi per chi le possiede, a causa di problemi del launcher.

Versione PC e problemi di ottimizzazione a parte, c'è dell'altro che causa continuo scandalo nella Definitive Edition. La rimozione della nebbia che, in San Andreas, mostra l'intera mappa di gioco a schermo facendola apparire alquanto surreale è tra questi motivi di scandalo, ma non è il maggiore. Nemmeno aver cambiato alcune parole in Vice Ciry e San Andreas, come l'originale cartello dello Shaft Hot Dogs che è mutato da "The taste of a real man's meat" (gioco di parole incentrato sulla parola "Meat", che può significare sia "carne", sia un riferimento al membro maschile) a "The taste of real man's heat" ("calore"), è il cambiamento accolto con più freddezza. I volti di alcuni NPC sono, per utilizzare un eufemismo, comicamente mostruosi.

Queste mancanze sono amplificate dal fatto che Rockstar ha mostrato pochissimi frangenti di gameplay prima dell'uscita della Trilogy Definitive Edition, e che negli anni Take-Two ha fermato lo sviluppo di molte mod che, a detta dei fan, fanno impallidire la qualità della recente remaster.

