Haiku the Robot è un action platform che farà la gioia dei fan di Hollow Knight? La demo è qui

Un metroidvania con elementi d'avventura: Haiku, the Robot è il nuovo gioco targato Mister Morris Games, approdato ora su Steam con una demo giocabile in attesa del lancio effettivo (che non ha, ancora, una data).

Si tratta di un gioco d'avventura ed esplorazione dallo stile generalmente piuttosto grazioso, in cui impersonare un robottino di nome Haiku incaricato di salvare il mondo dalla distruzione causata dai robot corrotti.

Fondamentale, come in ogni metroidvania che si rispetti, scoprire passaggi, oggetti e abilità che permetteranno di proseguire nell'avventura, svelare misteri e combattere mortali avversari. Tenere da conto la mappa e socializzare coi personaggi amichevoli, così come sfruttare al meglio le proprie abilità, sarà la chiave per la vittoria, soprattutto contro i boss.

La demo, curiosamente, non riprende il primo livello di gioco, a quanto pare, ma una sezione tratta dal segmento finale, ristrutturata appositamente per la prova. Vi invitiamo a provarla e testare voi stessi le bontà del titolo in questione!

Fonte: RockPaperShotgun