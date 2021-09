Halo Infinite duro contro il razzismo: 343 Industries promette ban permanenti ai giocatori

Sulla scia di alcuni personaggi sgradevoli che sono comparsi nella chat di Halo Infinite durante la seconda tech preview del gioco, 343 Industries si è rivolta ai social media per esprimere con forza la sua politica di tolleranza zero nei confronti del razzismo. Halo Infinite offre una chat testuale sia su console che su PC oltre alla consueta chat vocale in-game.

Il 25 settembre, il community director di Halo Brian Jarrard ha detto: "se userete commenti razzisti in chat, verrete bannato. Preview o quando sarà disponibile, non importa: non vogliamo razzismo nel nostro gioco o nella nostra community". Jarrard nota che il filtro della chat sta effettivamente bloccando la maggior parte dei commenti razzisti.

Per quanto riguarda la segnalazione di razzismo nella chat vocale, Jarrard menziona in una risposta successiva: "si prega di utilizzare gli strumenti Xbox per segnalare questi incidenti. Abbiamo tutti spazio per continuare a migliorare in questo settore e ad espandere le nostre capacità". L'utente Twitter Franku ha anche pubblicato una serie di screenshot che descrivono in dettaglio come disattivare l'audio nella chat vocale.

Time for another #HaloInfinite preview PSA: If you spew racist comments in chat you?re getting banned. Preview or retail, doesn?t matter - we don?t want this in our game or community. ? — Brian Jarrard (@ske7ch) September 26, 2021

look at where my cursor is in each pic pic.twitter.com/LiHz3ZvBaF — Franku (@RtasFranku) September 26, 2021

La chat e le comunicazioni vocali tossiche sono fin troppo comuni negli ambienti multiplayer, in particolare negli sparatutto competitivi popolari come Halo. Mentre 343 continua a migliorare i suoi filtri e sistemi, i giocatori dovrebbero essere consapevoli della possibilità di incontrare comunicazioni razziste in Halo Infinite e intraprendere le azioni appropriate per segnalare eventuali commenti razzisti.

