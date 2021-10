Halo Infinite avrà un Battle Pass da 120 livelli in totale?

Del Battle Pass di Halo Infinite erano già trapelati alcuni dettagli, ma la recente beta ora ha fatto emergere ancora più informazioni per preparare così i giocatori alla prossima uscita.

Secondo un post su Reddit, il Battle Pass di Halo Infinite si chiamerà "Noble Sacrifice" e presenterà 120 livelli in totale. Ci sarà una "parte a pagamento" per i giocatori premium che sbloccherà un nuovo cosmetico ad ogni livello. Il Battle Pass libero d'altra parte includerà tutti i materiali di consumo ma sembra essere "nella media" rispetto alla sua controparte premium.

Indipendentemente dal fatto che i giocatori scelgano la la progressione gratuita o premium, il Battle Pass di Halo Infinite sbloccherà comunque una serie di ricompense che variano tra oggetti comuni, rari, epici e leggendari. Il livello finale del Battle Pass, ad esempio, sbloccherà un'armatura leggendaria chiamata "Judgement Crown: Burning With Conviction" che si presume crei fiamme animate sull'armatura del giocatore.

Alcuni dei caschi che potranno essere ottenuti col Battle Pass.

I 120 livelli almeno confermano che i giocatori dovranno dedicare molte ore di gioco per avanzare nella stagione. Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: AltChar