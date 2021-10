Halo Infinite e la sua campagna impressionano positivamente Aaron Greenberg di Xbox

Halo Infinite ha appena concluso il suo secondo round di tech preview multiplayer e l'accoglienza è stata estremamente positiva, con Big Team Battle in particolare che è stata inondata di elogi.

Ovviamente, così come si sta delineando il lato multiplayer free-to-play del gioco, la campagna per giocatore singolo rimane ancora una grande fonte di scetticismo per molti, e anche se 343 Industries ha assicurato ripetutamente che sarà mostrata prima del lancio a dicembre, il fatto di non aver ancora visto la componente single player sta preoccupando i fan.

Sembra, tuttavia, che le cose stiano andando altrettanto bene per la campagna, almeno secondo Aaron Greenberg, GM of Xbox Games Marketing, che di recente ha detto su Twitter che ha avuto la possibilità di giocare parte della campagna ed è stato lasciato con un "sorriso per tutto il fine settimana".

Same here Benji, got to play some campaign on Friday and been smiling all weekend! — Aaron Greenberg ??????U (@aarongreenberg) October 3, 2021

Ovviamente, i fan vorrebbero provare la campagna, ma è positivo sapere che le reazioni interne sono buone.

Halo Infinite sarà lanciato su Xbox Series X/S, Xbox One e PC l'8 dicembre.

Fonte: Gamingbolt.