Halo Infinite espande l'accesso alla tech preview a tutti i membri Xbox Insider

Lo sviluppatore 343 Industries ha annunciato che tutti gli Xbox Insider hanno ora accesso alla seconda anteprima tecnica multiplayer del gioco. La build in precedenza era disponibile solo per gli Halo Insider che registravano i propri account tramite Halo Waypoint prima del 13 settembre.

Nei post congiunti degli account Twitter di Halo e Xbox Insider del 27 settembre, i giocatori sono stati informati del cambiamento relativo all'accesso all'anteprima di Infinite. "Puoi scaricare la build tramite l'Hub di Xbox Insider a partire da ora! Halo Insider o no, puoi unirti all'azione", si legge nel post di 343. Tuttavia, i giocatori non devono preoccuparsi se non sono ancora Xbox Insider. Secondo Xbox, "La partecipazione richiede pochi secondi: basta installare l'app Xbox Insider Hub dallo Store!"

Anche il community director di Halo, Brian Jarrard, è intervenuto nei commenti sotto il post di Halo per rispondere ad alcune domande e chiarire un po' di confusione. Rispondendo a un giocatore PC, Jarrard nota che 343 sta attualmente lavorando a una soluzione per garantire l'accesso a più giocatori Steam, aggiungendo "dettagli in arrivo". Jarrard menziona anche che c'è ancora una sorta di limite al numero di giocatori che possono unirsi, dicendo: "dobbiamo mettere un limite, ma è un numero piuttosto enorme".

? Xbox Spartans! ?



Want to join in on this weekend's (Oct. 1-3) #HaloInfinite Multiplayer Tech Preview? You can download the build via the Xbox Insider Hub starting right now! Halo Insider or not, you can join on on the action. pic.twitter.com/Y8xw7vcl7N — Halo (@Halo) September 27, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Questa nuova soluzione consente a un numero maggiore di giocatori di partecipare e raggiungere l'obiettivo di 343 nello stress test dei server. Ora, gli Halo Insider e gli Xbox Insider possono tuffarsi nell'azione Big-Team-Battle quando la seconda tech preview riprenderà il 1° ottobre.

Fonte: Gamepur.