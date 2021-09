Halo Infinite ha una linea di abbigliamento tutta da acquistare

Halo ha già una serie di merchandise targato Microsoft che consente di acquistare magliette e altri capi di abbigliamento. Tuttavia, se cercate qualcosa di più specifico e soprattutto costoso, Super Groupies ha annunciato una collaborazione con Microsoft per una linea di abbigliamento a tema Halo Infinite.

Come da descrizione, ogni articolo della collezione è ispirato "in modo unico" a Master Chief: tra questi troviamo una giacca, un orologio, un portafogli e uno zaino. I preordini sono già aperti e verranno chiusi una volta che l'azienda avrà raggiunto il limite massimo di unità vendute. Per quanto riguarda le spedizioni, la giacca, lo zaino ed il portafoglio dovrebbero essere inviati a fine febbraio 2022, mentre l'orologio sarà disponibile un mese dopo, a marzo del 2022.

L'orologio costa $ 240, il colore prevalente è il verde oliva con accenti arancioni e neri, con i loghi UNSC e 117. La giacca verde ($ 230) presenta i loghi UNSC e 117, mentre la tasca sul braccio ha una cerniera realizzata in "tessuto iridescente arancione" ispirato alla visiera del casco di Master Chief. Il cappuccio è rimovibile e presenta motivi cuciti sul modello del casco di Master Chief. Lo zaino da $ 150, è di colore verde e presenta numerose tasche laterali. Infine, il portafoglio ($ 110) è progettato per assomigliare alla texture dell'armatura di Master Chief e presenta il numero 117. Qui di seguito potete dare uno sguardo alle immagini.

Halo Infinite sarà disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S dall'8 dicembre.

