Halo Infinite preoccupa per la mira assistita, la replica di 343 Industries

La nuova fase di test multiplayer di Halo Infinite, in uscita a dicembre, è in svolgimento in questi giorni, con la possibilità di affrontare le battaglie online su diverse mappe, sia su PC che su console.

In questo contesto però, si sono alzate numerose voci preoccupate dell'utenza, questa volta non relative a polemiche sulla qualità estetica o tecnica del gioco, ma riguardo alla presenza e al funzionamento della mira assistita. Quest'ultima è presente in Halo Infinite, soprattutto per favorire gli utenti su console che giocano con il controller, ma può essere abilitata anche con mouse e tastiera.

La preoccupazione, come è normale che sia, è legata all'utilizzo di questa feature all'interno del comparto multiplayer, cosa che andrebbe a "falsare" l'esperienza di gioco, favorendo anche alcuni giocatori rispetto ad altri.

A rassicurare l'utenza, è intervenuto Quinn DelHoyo, Lead Sandbox Designer di 343 Industries, che, ad un giocatore preoccupato su Twitter, ha risposto: "Nel momento in cui un giocatore tocca il suo mouse, la mira assistita si disattiva immediatamente. Una volta che il movimento del mouse si ferma, questa ci metterà circa mezzo secondo a tornare attiva. Questo non ha effetto durante il gameplay."

In this example, as soon as a player touches their mouse, aim assist is instantly disabled. Once mouse movement stops, it takes half a second to enable again. This does not come into effect during gameplay. https://t.co/ULvQPJqA91 — Quinn DelHoyo (@quinndelhoyo) September 24, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Sembra quindi che gli sviluppatori non siano preoccupati sull'impatto di questa feature nel gameplay e nel PvP: non ci resta quindi che aspettare di verificare con mano all'uscita del gioco completo se questo aspetto cambierà o sarà effettivamente poco impattante.

Halo Infinite sarà disponibile su PC, Xbox Series X/S e Xbox One a partire dall'8 dicembre. Il gioco sarà anche incluso dal day one nel catalogo Xbox Game Pass per tutti gli abbonati.

Fonte: Twitter