'Halo Infinite ha una modalità multiplayer tanto amata che potrebbe uscire anche senza single player'

Halo Infinite ha permesso ad una serie di giocatori di provare la modalità multiplayer e finora sui social le reazioni sono per lo più ottime. Ci sono diversi content creator che hanno riportato le proprie esperienze elogiando l'operato di 343 Industries.

Ma Halo Infinite non è solo multiplayer: il gioco ha infatti anche una modalità campagna in single player che però non è ancora stata mostrata ufficialmente. E con l'uscita del gioco prevista per dicembre, in molti si stanno facendo alcune domande. Tra questi Paul Tassi di Forbes il quale afferma che dato l'amore della campagna multiplayer di Halo Infinite, il gioco al lancio potrebbe anche non avere la controparte single player.

Tassi afferma: "Dopo aver giocato ai test multiplayer, tutto ciò a cui continuo a pensare è che potrebbero dividerli, e il lancio di Halo Infinite con la sua modalità multiplayer completa sarebbe un successo anche senza una campagna. Potrebbe non essere l'ideale, eppure se ciò significa che la campagna non verrà lanciata in modo affrettato e incompiuto (sappiamo già che verrà lanciata senza una modalità cooperativa), penso che ne varrebbe la pena. I fan si divertirebbero troppo con il multiplayer per preoccuparsene".

Halo Infinite arriverà l'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S e Microsoft ha ancora un paio di mesi per poter mostrare la sua campagna single player. Siete d'accordo con quanto affermato dal giornalista? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Forbes