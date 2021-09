Dr. Disrespect: 'Halo Infinite potrebbe morire in una settimana senza battle royale'

Dr Disrespect ha avuto molte cose positive da dire sulle sue prime esperienze con Halo Infinite, tuttavia, lo streamer è preoccupato per il futuro a lungo termine del gioco.

L'hype intorno ad Halo Infinite continua a crescere, soprattutto quando si tratta del multiplayer. I giocatori sono stati in grado di mettere le mani sull'imminente titolo di 343 Industries negli eventi "test flight" e molti sono rimasti piuttosto colpiti da ciò che hanno visto. Tuttavia, i test hanno chiarito che i fan vogliono una battle royale.

Dr Disrespect si è unito a queste voci in diverse occasioni, suggerendo che Halo potrebbe portare il genere BR al livello successivo. Lo streamer si è unito ai giocatori per provare il titolo e, sebbene sia stato impressionato, ha ancora delle preoccupazioni.

Doc ha collaborato con ZLaner, TimTheTatMan e DrLupo nei test multiplayer. Anche dopo una manciata di vittorie, la squadra di Doc ha affermato ancora una volta che Infinite ha bisogno di una battle royale per mantenere vivo l'interesse. "Quando questo gioco verrà lanciato, il pubblico non sarà clemente", ha detto lo streamer. "Andrà bene per tipo una settimana, ma poi scivolerà nel sandbox tradizionale".

Dr. Disrespect, dunque, nutre i suoi dubbi su dove potrebbe essere il gioco senza una battle royale a un mese dal lancio. L'ex star di Twitch si è detto comunque entusiasta delle mappe multiplayer e di come siano molto migliorate.

Fonte: Dexerto.