Halo Infinite e Rockstar Energy Drink non solo lattine a tema ma anche DLC, XP doppi e altro ancora

Dopo aver dato un piccolo indizio qualche giorno fa, Microsoft ha annunciato ufficialmente la sua partnership con Rockstar Energy Drink per lattine speciali della bevanda energetica e non solo. Le lattine sono ora disponibili negli Stati Uniti e in Canada e sono disponibili nei gusti Original, Sugar Free, Fruit Punch, Silver Ice e Blackberry Goji.

La promozione durerà fino al 31 dicembre. In quel momento, tutti coloro che acquistano una lattina appositamente contrassegnata troveranno un codice sotto la scheda che sblocca doppi XP e Sfide (che fanno parte del nuovo sistema di progressione XP basato su sfide di Halo Infinite). Alcuni codici sbloccano un emblema ispirato alla versione Banished del Gravity Hammer. Altri codici vengono forniti con la collezione "Nocturne Star" che include skin per l'arma MA40 e i veicoli Warthog e Razorback.

Inoltre, tutti coloro che acquisteranno le lattine Rockstar parteciperanno per vincere una copia di Halo Infinite e un pacchetto premio Xbox Series X. Il pacchetto contiene una Xbox Series X, una copia digitale di Halo Infinite (la campagna, presumibilmente, poiché il multiplayer è gratuito), un monitor Razer Raptor 27" e cuffie Razer Kaira Pro Halo Infinite.

Microsoft e Rockstar hanno lavorato con cinque artisti per creare i design delle speciali lattine per bevande Rockstar Energy. Ogni artista ha escogitato la propria interpretazione del "coraggio e della forza" di uno spartano.

Fonte: Xbox