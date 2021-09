Halo Infinite tra super pugni e moltiplicazione dei cartelli segnaletici ecco i primi divertenti bug

La tech demo di Halo Infinite sarà disponibile fino ad oggi e questo fine settimana ha consentito ai giocatori di vedere come procedono i progressi fatti da 343 Industries. Attualmente dalla demo i giocatori hanno riscontrato un paio di particolari bug molto divertenti.

Il primo è legato ad una granata: se la si lancia vicino alla segnaletica del pavimento bagnato, si generano centinaia di ulteriori segnaletiche. Sembra che il problema tecnico sia comune dato che i social sono stati letteralmente inondati di video che mostrano questo bug. È impossibile dire con certezza cosa potrebbe aver causato questo problema tecnico, ma chiaramente i fan si stanno divertendo molto. Con ogni probabilità, 343 Industries risolverà il bug prima del lancio del gioco entro la fine dell'anno, quindi i fan dovranno solo goderselo finché dura.

Un secondo bug invece consiste nell'annullamento dell'animazione dell'attacco in mischia cambiando armi o ricaricando contemporaneamente. È una combinazione di pulsanti che deve essere eseguita abbastanza rapidamente e richiede un po' di pratica, ma una volta padroneggiata, garantisce un enorme potere al giocatore permettendogli di attaccare i rivali con molta più forza. Come potete vedere nella clip qui di seguito condivisa da un giocatore di Halo Infinite, realizzare questo tipo mossa ci dà la possibilità di uccidere i nostri nemici praticamente con un pugno.

So in the current flight test build, if you swap weapons while doing a melee attack you cancel the animation, meaning you can do stuff like this pic.twitter.com/Su9rQXJnVJ — Super Slitherin? Serpent Style!!! (@Sprucelass) September 24, 2021

Vi ricordiamo che Halo Infinite uscirà l'8 dicembre su Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

