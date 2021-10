Hogwarts Legacy potrebbe mostrarsi ai The Game Awards 2021 o anche molto prima

Avalanche Studios e Warner Bros. Games hanno annunciato Hogwarts Legacy, un nuovo action-adventure ambientato nel mondo di Harry Potter, a settembre dello scorso anno. Il rilascio del gioco era previsto per il 2021, ma, sorte di molti progetti quest'anno, è stato poi rinviato al 2022.

Non è stato ancora mostrato sostanzialmente nulla del gioco, di cui conosciamo solo il trailer di annuncio e le piattaforme su cui dovrebbe essere rilasciato, ossia PC e console di vecchia e nuova generazione. Tuttavia i tempi potrebbero essere maturi perché le cose cambino, e il gioco potrebbe finalmente mostrarsi entro fine anno.

L'indiscrezione arriva dalla leaker Millie A., che afferma che Hogwarts Legacy sarà mostrato al pubblico questo dicembre, nel corso dell'evento dei The Game Awards, che si terrà il prossimo 9 dicembre, come sempre con Geoff Keighley al timone.

This month or December?s Game Awards. — Millie A (@millieamand) October 1, 2021

Lo stesso Keighley ha affermato che nel corso dell'evento, che ritornerà dal vivo e con il pubblico al Microsoft Theater, ci saranno numerosi annunci e sorprese, come ormai ci ha abituati negli ultimi anni. Una di queste potrebbe essere quindi Hogwarts Legacy, che potrebbe ricevere anche una finestra di lancio più precisa proprio per il 2022.

Fonte: comicbook