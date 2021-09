Horizon Forbidden West: equipaggiamento e vestiti daranno ad Aloy nuove abilità

Manca qualche mese a Horizon Forbidden West ma le informazioni sul nuovo open world Guerrilla cominciano a susseguirsi. In un post su PlayStation Blog infatti, si è parlato degli upgrade di Aloy, a cominciare da un nuovo sistema di abiti che saranno ben più importanti rispetto al capitolo precedente. A parlarne è proprio il capo della community del team, Bo de Vries:

"Horizon Forbidden West avrà una gamma di abiti di cui Aloy potrà beneficiare; simili e forse familiari a chi ha giocato il primo capitolo, gli abiti consentono protezione contro una varietà di pericoli che Aloy incontra e possono essere acquistati dai mercanti o trovati nel mondo. Una nuova aggiunta al sistema è che gli abiti in Horizon Forbidden West hanno abilità collegate a essi, quindi i giocatori possono potenziare le loro abilità in diversi modi. La massimizzazione di queste abilità avviene attraverso un nuovo albero delle abilità migliorato, qualcosa su cui diremo di più prossimamente."

Non è ancora chiaro come questo nuovo sistema verrà integrato in Horizon Forbidden West, se gli abiti sbloccano nuove abilità o semplicemente l'abito potenzia abilità già acquisite. In ogni caso sarà un sistema che porterà più profondità nella gestione di Aloy, e questo non può che non essere un bene.

Fonte: ign.com