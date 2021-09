Horizon Forbidden West sviluppato e testato su PS4 e PS5 offrirà un'esperienza 'ugualmente coinvolgente'

Guerrilla Games ha svelato nuovi dettagli su Horizon Forbidden West in un lungo post su PlayStation Blog: oltre a parlare dell'evoluzione di Aloy da un capitolo all'altro, il team ha anche discusso dei miglioramenti offerti grazie a PlayStation 5.

L'artista principale dei personaggi Bastien Ramisse ha dichiarato: "Ogni generazione di console fornisce la potenza extra che ci serve per creare modelli dei personaggi ancora più densi di poligoni e con dettagli sempre più particolareggiati per superfici, sagomature, texture e materiali, giusto per fare qualche esempio. Il nuovo hardware di PlayStation 5 non potenzia unicamente il lato visivo: abbiamo anche aumentato il numero di giunture nei modelli per migliorare ulteriormente deformazioni ed espressioni facciali, creando personaggi ancora più credibili e realistici. Nel complesso, è un sogno che si avvera tanto per i giocatori quanto per noi sviluppatori".

Tuttavia, Ramisse ha notato che la versione PS4 del gioco non è stata in alcun modo compromessa. "In realtà abbiamo sviluppato e testato il gioco contemporaneamente sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5, perché è molto importante per noi come studio garantire ai giocatori di PlayStation 4 un'esperienza altrettanto coinvolgente. Con la nostra conoscenza di Horizon Zero Dawn, sapevamo di avere ancora alcune risorse inesplorate che potevano spingere in avanti il ​​realismo e la qualità delle risorse dei nostri personaggi; è fantastico essere ora in grado di attingere a quella conoscenza ed esperienza per il sequel".

In termini di evoluzione della tecnologia alla base della sua estetica, Horizon Forbidden West sta promuovendo una migliore acquisizione del viso e del movimento per Aloy. "Le differenze e i miglioramenti più evidenti per Aloy in termini di tecnologia sono la spinta dell'accuratezza della cattura del viso e del corpo, che consente forme più realistiche e dettagli superficiali sui personaggi, nonché l'attento aumento della densità dei poligoni per catturare abiti fatti a mano e usati", afferma Ramisse.

Horizon Forbidden Westa sarà disponibile dal 18 febbraio 2022 per PS4 e PS5.

Fonte: VGC