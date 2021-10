Hot Wheels Unleashed giocato in diretta alle 18!

Hot Wheels Unleashed è disponibile da ieri ed i giocatori possono tuffarsi nelle corse frenetiche con le macchinine. Il racer arcade, che si basa sul famosissimo franchise, è sviluppato da Milestone. In una serie di modalità single e multiplayer, potrete gareggiare, derapare e schiantarvi su una serie di circuiti.

Il nuovo titolo ha lo scopo di dare ai giocatori l'opportunità di portare i loro percorsi da sogno nella vita virtuale. Ovviamente nel gioco è incluso un editor di percorsi completo, in cui i creativi possono esprimersi e creare i propri percorsi. Insomma, Hot Wheels Unleashed scatena di sicuro la fantasia dei giocatori.

A tal proposito, alle 18:00 Virginia Paravani sarà in diretta sul nostro canale Twitch Eurogamer Italia per mostrare l'adrenalinico titolo. Potete seguire la diretta anche qui di seguito, con una pratica box chat per interagire e fare domande a Virginia.

Hot Wheels Unleashed è disponibile per PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.