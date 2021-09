Hot Wheels Unleashed sfreccia a tutta velocità nel trailer di lancio

Hot Wheels Unleashed sta per essere lanciato al pubblico e per l'occasione, lo studio di sviluppo ha pubblicato un trailer di lancio. Il racer arcade, che si basa sul famosissimo franchise, è sviluppato da Milestone. In una serie di modalità single e multiplayer, potrete gareggiare, derapare e schiantarvi su una serie di circuiti.

Nella modalità multiplayer di Hot Wheels Unleashed fino a 12 giocatori possono competere l'uno contro l'altro online. Inoltre, due giocatori possono giocare in locale tramite uno schermo diviso. Ci sono oltre 66 veicoli disponibili, questi includono i classici design Hot Wheels come il Boneshaker e il Rodger Dodger. Ma ci sono anche modelli speciali come la Batmobile di Batman, KITT di Supercar e molti altri. Sono davvero tantissime i veicoli da scoprire ed ottenere.

Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer di lancio del gioco. Coloro che hanno preordinato la Ultimate Stunt Edition possono giocare da oggi, mentre tutti gli altri possono mettere le mani su Hot Wheels Unleashed dal 30 settembre.

Hot Wheels Unleashed sarà disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. A questo link, se ancora non l'avete fatto, potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: Videogamer