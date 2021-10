I am Jesus Christ: Kickstarter in partenza per il 'simulatore di Gesù Cristo'

Di simulatori ne esistono di ogni tipo, oramai, ma qualcosa come I am Jesus Christ è sicuramente rara da vedere: si tratta di un gioco che vi mette direttamente nei panni di Gesù per ripercorrerne la vita e le leggendarie gesta, miracoli, crocifissione e resurrezione compresi.

Il titolo arriverà sul mercato su Steam, dove è già presente una pagina apposita, grazie all'apporto dei finanziatori che parteciperanno alla campagna Kickstarter che gli sviluppatori, SimulaM, faranno partire il 15 novembre: qui la pagina per iscriversi alla newsletter relativa.

Il gioco, come dicevamo, seguirà la storia di Cristo dal battesimo fino alla resurrezione. Tra i prodigi che saremo chiamati a compiere (più di trenta, in un gioco che durerà circa una decina di ore) ci sarà sconfiggere il demonio nel deserto, curare gli ammalati, sfamare 5000 persone e camminare sulle acque.

Decisamente peculiare l'approccio, assolutamente non parodistico ma anzi molto serio, con una rappresentazione dei poteri divini che, in fin dei conti, non è troppo distante dall'utilizzo della magia in altri RPG "classicamente" fantasy.

Fonte: Twinfinite