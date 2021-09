ICO compie 20 anni, Fumito Ueda celebrato anche dai The Game Awards

Tra i classici intramontabili di PlayStation 2 non si può che includere ICO, opera di Fumito Ueda. Il Game Designer giapponese è autore, tra gli altri, anche di Shadow of the Colossus e The Last Guardian, ma l'opera del 2001 viene ricordata con particolare emozione da moltissimi giocatori.

In questa indimenticabile avventura, il giocatore è nei panni proprio di Ico, un ragazzo che si imbatte nella principessa Yorda. La coppia cerca quindi di fuggire da un castello, mentre lo stesso Ico deve aiutare la giovane a difendersi dalle ombre che li attaccano. Anche il particolare stile grafico e la soundtrack hanno contribuito a rendere immortale la creatura di Ueda e di Japan Studio.

Proprio in questi giorni, ICO ha compiuto ben 20 anni e il suo creatore è stato celebrato in diversi modi in tutto il mondo videoludico. Anche l'account social di The Game Awards ha approfittato per celebrare questo speciale compleanno, ringraziando Ueda per aver "spinto oltre i limiti il medium videoludico".

20 YEARS AGO TODAY, Fumito Ueda's landmark ICO was first released for PlayStation 2.



Thank you, Ueda-san, for pushing the video game medium forward. pic.twitter.com/gqeCVUuEjl — The Game Awards (@thegameawards) September 24, 2021

Attualmente Fumito Ueda è al lavoro su un misterioso progetto, mostrato solo con alcune immagini teaser. Se da una parte è passato ormai molto tempo da The Last Guardian, dall'altra le problematiche del COVID-19 potrebbero aver aumentato ulteriormente i tempi di sviluppo (sappiamo bene che Ueda-san non è famoso per la sua celerità nel lavoro). Tuttavia sperare non costa nulla, e chissà che proprio durante i Game Awards di quest'anno (in programma a dicembre) il gioco non faccia la sua apparizione.

