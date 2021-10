Impostor Factory: il terzo gioco della serie To the Moon è finalmente disponibile

Impostor Factory è stato descritto ripetutamente come "To The Moon 3(?)", con tanto di punto interrogativo. Qualunque sia la realtà in termini di trama, forma sicuramente un trio in termini di tema e tono, chiudendo la serie con un'altra avventura malinconica e pixelata.

Il titolo è ora disponibile su Steam.

Nella descrizione ufficiale leggiamo: "il Dottor Watts e la Dottoressa Rosalene svolgono un lavoro particolare: dare alle persone la possibilità di rivivere la propria vita dall'inizio. Ma questa non è la loro storia. Probabilmente. Al loro posto troviamo Quincy. Lasciate che vi parli di lui".

"Un giorno Quincy fu invitato a un lussuoso party in una villa sospettosamente isolata. Ovviamente accettò l'invito; perché pur essendo sospetta e isolata, la villa era anche lussuosa e ospitava un party. Talmente lussuosa che nel bagno si poteva anche trovare una macchina del tempo. Quincy poteva lavarsi le mani e viaggiare nel tempo allo stesso momento. Pensate che efficienza!"

"Poi però la gente inizia a morire, perché sì. E da qualche parte in mezzo a tutto questo le cose si fanno... Lovecraftiane, con tentacoli e robe così. Ad ogni modo, questo è più o meno 1/3 di ciò che racconta veramente il gioco".

Impostor Factory è disponibile su Steam per €7,37 e, se non li avete giocati, To The Moon e Finding Paradise sono entrambi attualmente scontati del 50%.

Fonte: Rockpapershotgun.