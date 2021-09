Kate: Collateral Damage è un action roguelike dedicato al film Netflix

Il film Netflix Kate è uscito da poco sulla piattaforma streaming, con protagonista Mary Elizabeth Winstead nei panni di una spietata assassina in cerca di vendetta. Il lungometraggio ha ricevuto in realtà un'accoglienza abbastanza tiepida, tuttavia per coloro che desiderano continuare a esplorare il suo universo narrativo, c'è una sorpresa: è infatti in arrivo su Steam il videogioco Kate: Collateral Damage, un vero e proprio spin-off ispirato al film.

Kate: Collateral Damage è un action roguelike con visuale isometrica, che sarà disponibile a partire dal 22 ottobre su PC. Il gioco è sviluppato dal team brasiliano Ludic Studios, già responsabile di Akane (2018).

The clock is ticking, you have 24 hours and ONLY revenge on your mind. ? KATE: COLLATERAL DAMAGE is coming to Steam on October 22nd. pic.twitter.com/8HHGqty3GS — Netflix Geeked is watching #Tudum (@NetflixGeeked) September 24, 2021

La protagonista è la stessa Kate, ma non è chiaro se il personaggio avrà o meno la voce dell'attrice già apparsa nel film. La trama ricorda molto quella del lungometraggio, con la nostra killer impegnata in una ricerca di vendetta contro un boss della Yakuza, colpevole di aver tentato di avvelenarla.

Fonte: Polygon