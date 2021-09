Kena: Bridge of Spirits si aggiorna con la patch 1.06 su PlayStation e PC

Ember Lab ha da poco pubblicato un nuovo aggiornamento per Kena: Bridge of Spirits. La patch 1.06 è disponibile su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, con un peso piuttosto risicato di circa 300 MB.

Come si può leggere dalla note della patch, l'aggiornamento introduce la molto utile possibilità, solo per gli utenti PC, di rimappare i controlli di movimento su mouse e tastiera.

Per quanto riguarda invece i cambiamenti più generali, la finestra di parata e contrattacco è stata leggermente ampliata ed inoltre è stato risolto un problema per cui alcuni giocatori avevano perso il karma in conseguenza di alcuni eventi. Coloro che hanno subito questa problematica, ritroveranno la valuta persa nel proprio salvataggio dopo aver installato la patch. Altri cambiamenti riguardano il fix di alcuni bug minori, come crash dell'applicazione o alcuni forzieri bloccati.

Kena: Bridge of Spirits è disponibile ora in esclusiva console su PlayStation 4 e 5 e su PC tramite Epic Games Store. Il gioco ha ricevuto un'ottima accoglienza da pubblico e critica, nonostante sia l'opera di esordio di Ember Lab.

Fonte: wccftech