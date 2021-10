Kena: Bridge of Spirits patch 1.08 migliora il combattimento con il boss finale, le animazioni e molto altro

Il titolo di debutto di Ember Lab, Kena: Bridge of Spirits, è stato lanciato di recente con il plauso della critica e da allora il team indipendente ha pubblicato regolarmente aggiornamenti e patch per risolvere vari problemi in base al feedback dei giocatori.

Di recente è stato lanciato un altro aggiornamento, la patch 1.08, che risolve anche una serie di problemi minori.

Sono stati risolti bug per le animazioni, incluso uno per uno scudo rotto o il bug in cui Kena si ferma o rallenta improvvisamente durante la corsa, un problema che ha infastidito parecchi giocatori.

Sono stati risolti anche altri problemi con l'ottimizzazione del combattimento con il boss finale e il problema incontrato da alcuni giocatori che vedevano conteggi di Rot imprecisi nell'hub centrale.

È stata aggiunta anche un'opzione per ridurre la densità del motion blur, così come la possibilità di giocare offline sulla versione PC (che vi ricompenserà con gli obiettivi che avreste dovuto sbloccare dopo aver effettuato nuovamente l'accesso).

Kena: Bridge of Spirits è disponibile su PS5, PS4 e PC. Lo sviluppatore ha affermato di recente che cercherà di portare il titolo anche su altre piattaforme. Ember Lab ha anche in programma altri contenuti che vuole aggiungere all'esperienza.

Fonte: Gamingbolt.