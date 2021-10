Kena: Bridge of Spirits originariamente aveva gli adorabili Rot come antagonisti

I Rot sono senza dubbio i protagonisti in Kena: Bridge of Spirits. Queste adorabili e simpatiche creature hanno fatto innamorare tutti coloro che hanno giocato al titolo di Ember Lab.

Tuttavia, scopriamo che non sempre hanno avuto l'aspetto e il comportamento che conosciamo. In origine, infatti, erano decisamente meno adorabili.

Parlando con The Loadout, il chief of creative di Ember Lab, Michael Grier, e il produttore Thomas Varga, hanno discusso delle origini dei Rot e di come sono stati ispirati a creare compagni così adorabili per Kena.

"Il design originale dei Rot come nemici di Kena era pensato più come una forma liquida o appiccicosa di corruzione", affermano Grier e Varga. Questo perché erano in realtà gli antagonisti che cercavano di fermare Kena nel suo viaggio, ma lo sviluppo è rapidamente cambiato e Ember Lab "ha presto scoperto che renderli suoi compagni di squadra era la strada da percorrere".

Ma per renderli i compagni di Kena, lo studio californiano ha dovuto ridisegnare completamente questi blob, portando il team a guardare più lontano per trovare ispirazione per il nuovo look e la loro personalità.

"Abbiamo iniziato a prendere ispirazione da alcuni personaggi dello Studio Ghibli, come i film Spirited Away, My Neighbor Totoro e Princess Mononoke", affermano i due. Questo può certamente essere visto nel modo in cui i Rot si animano e interagiscono con Kena sullo schermo. Il team ha anche "incluso elementi di vita vegetale nei loro progetti per collegarli al loro ambiente e aiutarli a mimetizzarsi con la foresta".

Dopo tutto il duro lavoro su Kena: Bridge of Spirits, lo studio sta ora lavorando sul suo prossimo progetto, che sembra essere qualcosa di completamente nuovo.

Fonte: Theloadout.