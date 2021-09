Kena: Bridge of Spirits su Xbox Series X/S e Switch? Ember Lab 'ci pensa'

Da pochi giorni Kena: Bridge of Spirits è disponibile sia su PC che su PlayStation 4 e PlayStation 5. Ovviamente ci sono già diversi fan che si chiedono se in futuro il gioco uscirà anche su Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Ora arriva la risposta proprio da Ember Lab.

Attraverso una recente intervista al co-fondatore di Ember Lab, Josh Grier è stata fatta appunto questa domanda. Grier ha ribadito che l'esclusività PlayStation di Kena: Bridge of Spirits fa parte di un accordo che è stato fatto tempo fa, così come per Epic Games, e che una volta che il gioco sarà uscito e il team di sviluppo avrà avuto tempo per riposare, lo studio "esaminerà" altre piattaforme.

"Attualmente siamo concentrati sul lancio sia di PlayStation che di Epic Games e si tratta di esclusive a tempo" ha dichiarato Grier nell'intervista. "Esamineremo altre versioni della piattaforma dopo il lancio e dopo un periodo di riposo. In questo momento, a pochi giorni dal lancio, è molto difficile pensare ai prossimi passi o alle offerte future. Abbiamo risposto nel miglior modo possibile alle richieste della comunità".

Ember Lab tra l'altro ha anche in programma di supportare il gioco in futuro con nuovi contenuti aggiuntivi come DLC, quindi sarà interessante se tra i progetti dello studio ci saranno anche le versioni per altre console.

