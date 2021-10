Kingdom Hearts: la serie arriverà su Nintendo Switch via cloud streaming

Annunciato come parte del reveal di Sora, che entra a far parte del roster di Super Smash Bros. Ultimate, Kingdom Hearts sta per arrivare anche su Nintendo Switch. Le versioni per la console ibrida includeranno tre titoli: Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts JD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts 3 + Re Mind.

Le date di uscita saranno annunciate nel prossimo futuro, ha confermato il director di Smash Bros. Masahiro Sakurai. Come riportato dall'account Twitter Nintendo Italia, i giochi potranno essere eseguiti grazie alla tecnologia di streaming tramite cloud, tecnologia già rodata per alcuni giochi tra cui Hitman III e Control. Come abbiamo riportato nella notizia apposita, Sora di Kingdom Hearts è il tredicesimo e ultimo personaggio DLC e uscirà il 18 ottobre, chiudendo il roster finale con 89 combattenti.

"Sapevo che Sora era il combattente più richiesto", ha detto il director di Smash Bros. Ultimate, citando un sondaggio pubblicato quando Super Smash Bros era su Wii U e 3DS. Si è deciso al momento di non rivelare i risultati, per non esercitare ulteriore pressione su Square Enix.

I giochi di #KingdomHearts sono in arrivo su #NintendoSwitch in versione cloud!



- KINGDOM HEARTS - HD 1.5 + 2.5 ReMIX - Cloud Version

- KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version

- KINGDOM HEARTS III + Re Mind Cloud Version pic.twitter.com/w69yp02jzi — Nintendo Italia (@NintendoItalia) October 5, 2021

Con Sora come ultimo combattente si conclude ufficialmente lo sviluppo di Super Smash Bros. Ultimate.