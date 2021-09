Layers of Fear 3 in arrivo? Spunta un misterioso teaser in Unreal Engine 5

Bloober Team ha inviato a IGN un misterioso teaser per un nuovo progetto di Layers of Fear, affermando solamente che è basato su Unreal Engine 5.

Il breve teaser, che potete vedere più in basso, sembra proprio chiarire che il pittore pazzo che tutti conosciamo e amiamo potrebbe presto tornare in Layers of Fear 3.

"Layers of Fear è stato un progetto rivoluzionario per noi", ha affermato Piotr Babiebo, CEO di Bloober Team. "Ha spianato la strada a Bloober Team e ha iniziato la nostra rapida crescita, permettendoci di esplorare più storie che volevamo raccontare. Sono davvero felice che stiamo tornando in questo mondo, più saggi e più esperti. Per me è importante fare questo annuncio durante il Tokyo Games Show, poiché per molti di noi il Giappone è la culla dei giochi horror psicologici. Come studio, abbiamo anche altri due progetti in sviluppo, uno in produzione e uno in pre-produzione".

Bloober Team ha ottenuto successo anche con The Medium, il primo gioco esclusivo di nuova generazione per Xbox che è arrivato anche su PlayStation 5.

Fonte: IGN.