Lone Echo 2 per Oculus Rift dai creatori di The Order: 1886 ha una data di uscita definitiva

Originariamente previsto per il 24 agosto, l'uscita di Lone Echo 2 è stata posticipata, due settimane prima della scadenza, a data da destinarsi, ma ora ci sono buone notizie per tutti i giocatori che non vedevano l'ora di provare il titolo dei creatori The Order: 1886.

Ready At Dawn aveva comunque ribadito l'intenzione di far uscire il suo titolo entro la fine dell'anno ma ha specificato che serviva un po' più di tempo di sviluppo per realizzare un sequel che fosse all'altezza delle aspettative. L'attesa tuttavia è stata breve visto che i giocatori potranno finalmente mettere le mani sul gioco dal 12 ottobre.

Attraverso un post sul blog ufficiale, il team di sviluppo ha dichiarato: "Negli ultimi due mesi, il nostro team ha lavorato duramente per perfezionare il gioco e raggiungere il livello di qualità desiderato. Come sempre, il nostro obiettivo è stato quello di fornirvi un'esperienza divertente e coinvolgente nelle vostre avventure con Liv e Jack. Amiamo l'universo di Lone Echo e sentivamo di aver bisogno di un po' più di tempo per dare al gioco l'amore che merita. Quindi ringraziamo tutti voi per la vostra pazienza e comprensione durante lo sviluppo".

We?re excited to announce Lone Echo II will be releasing on October 12, 2021. Read our updated update below :)



See you in orbit soon.https://t.co/QwJv6HmgMr — Ready At Dawn (@RAD_Studios) September 28, 2021

Oltre a Lone Echo 2, ad ottobre arriverà un altro gioco VR per Oculus: stiamo parlando di Resident Evil 4 VR.

Fonte: Upload VR