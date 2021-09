Mario Kart 8: Deluxe è il più venduto in UK dopo il taglio di prezzo di Switch

Mario Kart 8: Deluxe è stato il gioco "in scatola" più venduto nel Regno Unito la scorsa settimana.

Il gioco ha aumentato del 24% le vendite. L'aumento delle vendite segue una riduzione del prezzo di £20 per il modello standard di Nintendo Switch nel Regno Unito.

Il secondo posto è di Minecraft per Switch, che è salito di tre posizioni dopo un aumento delle vendite del 9%. Alla posizione No.3 troviamo Animal Crossing: New Horizons, che ha aumentato del 17% le vendite settimana dopo settimana ed è salito di quattro posizioni.

Il numero 1 della scorsa settimana, Deathloop di Bethesda, scende alla posizione numero 5 a seguito di un calo delle vendite dell'82% di settimana in settimana.

In termini di nuove uscite, Lost Judgment di Sega debutta alla posizione n.4. Il 62% delle vendite è avvenuto su PS5, il 28% su PS4 e il 10% sulle console Xbox Series X e S. Death Stranding: Director's Cut in esclusiva per PS5 arriva alla numero 11.

Ecco la top ten di GfK per la settimana terminata il 18 settembre 2021:

Mario Kart 8: Deluxe Minecraft (Switch) Animal Crossing: New Horizons Lost Judgment Deathloop Grand Theft Auto 5 Super Mario 3D World + Bowser's Fury F1 2021 Spider-Man: Miles Morales Wario Ware: Get It Together

