'Marvel's Spider-Man 2 per PS5 è il nostro Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora'

È sicuramente stato uno degli annunci più apprezzati del PlayStation Showcase e visto l'ottimo lavoro svolto su Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man: Miles Morales l'entusiasmo non può che essere alle stelle. Marvel's Spider-Man 2 di Insomniac Games potrebbe alzare ancora di più l'asticella stupendo vista anche la sua natura completamente next-gen.

Il gioco uscirà su PS5 nel 2023, sappiamo che ci saranno sia Peter Parker che Miles Morales e che oltre al letale Venom potrebbe essere presente anche Kraven Il Cacciatore (la voce misteriosa nel trailer sembrerebbe proprio la sua). Oggi grazie al vicepresidente di Marvel Games, Bill Rosemann, abbiamo un altro dettaglio non da poco a livello di atmosfere, il tutto cortesia di un paragone davvero illustre con una serie estremamente iconica.

Rosemann ha partecipato all'interno del podcast "This Week In Marvel" e al minuto 11:00 circa si è lasciato andare a un paragone non da poco:

"Diciamo che se Marvel's Spider-Man era Star Wars, Marvel's Spider-Man 2 è per molti versi il nostro Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora. È un po' più cupo e oscuro. È il prossimo grande capitolo".

La sensazione è che si tratti quindi di un capitolo chiave (magari il terzo di una trilogia?) per Insomniac, Marvel e PlayStation e che visti i personaggi coinvolti, soprattutto a livello di villain, la trama potrebbe prendere una piega davvero molto matura e dai toni molto più cupi. Cosa pensate di questo paragone?

Fonte: Reddit