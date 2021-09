Marvel's Avengers sta per arrivare su Xbox Game Pass con tutti i contenuti post lancio

Marvel's Avengers è in arrivo su Xbox Game Pass e gli abbonati non dovranno aspettare molto, dato il gioco sarà disponibile tra due giorni, ovvero il 30 settembre. Non arriverà solo il gioco base, ma i giocatori potranno accedere a tutti i contenuti post-lancio, tra cui War for Wakanda e altre tre campagne della storia. Gli unici contenuti a cui non potranno accedere sono gli otto oggetti cosmetici che si trovano nell'Edizione Endgame solo digitale.

"Al di là di questa espansione, Marvel's Avengers è un gioco in continua evoluzione con aggiornamenti continui che aggiungono nuovi eroi giocabili, missioni, cattivi, campagne ed eventi e i membri di Xbox Game Pass potranno provare tutto questo!" ha commentato Hunter Wolfe, coordinatore della community presso Crystal Dynamics.

"Se state giocando su Xbox Series X|S, potrete giocare alla versione ottimizzata di Marvel's Avengers per sfruttare tempi di caricamento più rapidi e frame rate più elevati per un'esperienza di gioco più fluida. Marvel's Avengers supporta anche Smart Delivery, offrendovi la migliore versione del gioco automaticamente consegnata alla vostra console, indipendentemente dalla generazione, senza ulteriori passaggi".

Oltre a questo, dal 30 settembre al 4 ottobre si terrà anche un evento legato ai punti esperienza per aiutare i giocatori a salire di livello più rapidamente.

Fonte: Pure Xbox