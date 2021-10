Metal Gear Solid 3 Remake: Hideo Kojima 'lavora al progetto ma è solo un consulente'

Secondo quanto riferito, Hideo Kojima sul Remake di Metal Gears Solid 3: Snake Eater sarà solamente un "consulente" e non parteciperà attivamente allo sviluppo. La dichiarazione arriva dall'insider Millie A, un'analista del settore che di recente ha corroborato una serie di report riguardanti Konami in particolare. Oggi, la leaker afferma che il creativo della serie Metal Gear Solid, Hideo Kojima, aiuterà a guidare il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater attraverso la produzione in un ruolo di consulenza.

L'insider attribuisce questa decisione al presidente di Konami Hideki Haykawa, comprendendo che un remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater ha maggiori possibilità di vendere bene con Kojima attaccato al progetto. Millie A afferma anche chiaramente che Kojima non è direttamente coinvolto nello sviluppo del remake, ma agirà semplicemente come consulente per il nuovo sviluppatore.

Inoltre, se si crede ad ulteriori rumor, il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater dovrebbe essere in sviluppo presso lo studio cinese Virtuos, responsabile delle versioni Switch di Dark Souls e The Outer Worlds.

?Kojima is not working on any Metal Gear project

?Hayakawa understands the history/business of the franchise and believes the game will sell better with Kojima attached to project in some capacity

?Kojima is only involved as ambassador or as consultant

(Agreed by intermediary) — Millie A (@millieamand) October 5, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per adesso si tratta semplicemente di rumor, ma recentemente un nuovo report ha indicato come Konami sia davvero in procinto di far rivivere alcuni suoi franchise. Tra questi troviamo appunto Metal Gear, ma anche Silent Hill e Castlevania.

Fonte: Segment Next