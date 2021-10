Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake sarebbe sviluppato dallo studio cinese Virtuos

È notizia di questi giorni che Konami sarebbe intenzionata a riportare in campo diversi suoi franchise, tra cui Castlevania, Silent Hill e soprattutto Metal Gear Solid. Dopo le speculazioni relative al coinvolgimento di Bluepoint Studios (già responsabile dei remake di Shadow of the Colossus e Demon's Souls), è stato riportato in queste ore che lo studio Virtuos sarebbe al lavoro su un remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Virtuos, oltre ad aver realizzato i porting Switch di Dark Souls e The Outer Worlds, ha già collaborato a progetti molto importanti, come Jedi: Fallen Order, Devil May Cry 5, Battlefield 1, Beyond Two Souls e molti altri.

Update: We've been told the studio behind the MGS project is Virtuous, who recently ported Dark Souls and The Outer Worlds to Switch, and contributed to blockbusters such as Battlefield 1 and Horizon Zero Dawn. — VGC (@VGC_News) October 1, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Le fonti ufficiali parlano solamente di un nuovo progetto attualmente nelle fasi iniziali dello sviluppo, ma molteplici voci suggeriscono che si tratti proprio di Metal Gear Solid 3. Oltre a questo, sembra proprio che Konami sia intenzionata a rilasciare versioni rimasterizzate dei primi capitoli della Metal Gear saga sulle nuove console, in preparazione al ritorno in grande stile con questo remake del terzo capitolo.

Fonte: videogameschronicle