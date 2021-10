Metroid Dread e eFootball 2022 hanno lo stesso voto su Famitsu

I voti di Famitsu sono molto attesi, soprattutto perché è in grado di darci alcuni feedback su come la critica giapponese si pone verso certi titoli. Le valutazioni, recensioni, analisi dipendono da innumerevoli fattori, come esperienze pregresse, sensibilità ma anche cultura e contesto sociale. È per questo che avere dei pareri provenienti dall'altra parte del globo è sempre utile, sia su titoli di fattura occidentale sia su titoli della loro madre patria.

Oggi ci troviamo ad affrontare però qualcosa di particolare. Nel numero 1714, Famitsu ha avuto modo di valutare Metroid Dread ma soprattutto eFootball 2022, nuovo brand del rinomato Pro Evolution Soccer, pilastro dei calcistici divenuto nel frattempo free to play. È chiaro come non siano videogame da paragonare, ma è interessante rilevare la stessa valutazione per entrambi, con un 34/40 che ha lasciato un po' basiti (F4).

Non tanto per Metroid, è un titolo dall'indubbia qualità, quanto per il nuovo PES, stroncato in tutto il mondo per via del suo lancio disastroso, tra problemi tecnici e gameplay assolutamente non all'altezza. Ma qui, è intervenuta probabilmente una sensibilità diversa, che magari ha posto l'accento più sulle potenzialità del titolo che su quanto mostra finora. È un tipo di valutazione assolutamente criticabile ma che va rispettata. Ci si potrebbe dilungare molto sull'argomento, ma chiudiamo con le altre valutazioni:

Earth Defense Force 2017 (Switch) - 6/7/8/9 [30/40]

eFootball 2022 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 9/8/9/8 [34/40]

Metroid Dread (Switch) - 9/8/9/8 [34/40]

Monark (PS5, PS4, Switch) - 8/7/8/7 [30/40]

