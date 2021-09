Microsoft è il brand tech più odiato nel mondo! Superati Google, Facebook e Sony

A quanto pare, sembra che Microsoft non stia ricevendo le risposte migliori su Twitter. Il produttore di Windows è apparentemente un marchio più odiato di Google, Amazon e persino di Facebook. Amazon forse non è l'aggiunta giusta qui, dal momento che la società non opera a livello globale come le altre mega aziende tecnologiche.

"Microsoft si aggiudica il titolo di marchio più odiato in 22 paesi", ha osservato RAVE Reviews in una recente ricerca che ha valutato oltre un milione di tweet relativi al marchio per contenuti positivi o negativi.

Questa è una ricerca interessante poiché sembra che più odio attrae un marchio, più popolarità sta ottenendo. "[...] Basta guardare Disney. Abbiamo scoperto che più di un terzo (34,32%) dei tweet su Disney erano negativi nei confronti del marchio, tuttavia, i prezzi delle azioni Disney sono aumentati del 125% lo scorso anno, anche con i suoi parchi a tema chiusi", afferma il report.

In sostanza, il report afferma "meglio dividere l'opinione che non ispirare nessuna opinione affatto."

Se non guardiamo solo ai produttori di prodotti/servizi tecnologici, Uber è il più odio negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Arabia Saudita. Negli Stati Uniti, Uber è seguito da LEGO, Sony, Microsoft e Netflix.

Il team ha scoperto che Sony sta ottenendo più odio in circa 10 paesi, considerando che la società fa di tutto, dall'essere un produttore di film a dare al mondo alcuni dei migliori giochi. Non sorprende che sia seguito da Tesla, che è riuscita ad attirare un seguito di culto con parti uguali di "nemici" e fan.

Il team di ricerca ha calcolato la % di tweet negativi e ha classificato i marchi per posizione e categoria per trovare i marchi più odiati negli Stati Uniti e nel mondo. Il report completo è disponibile su Ravereviews.

Fonte: Wccftech.