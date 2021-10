Microsoft svela nuove importanti feature di accessibilità per le console Xbox

Nella giornata di ieri Microsoft ha tenuto uno speciale showcase dedicato al tema dell'accessibilità su Xbox e PC. In questo contesto, sono state annunciate alcune nuove feature in arrivo proprio per facilitare l'accesso al gaming di tutti gli utenti.

Lo showcase, durato ben 40 minuti, ha proposto diverse interviste e punti di vista di sviluppatori e giocatori in relazione all'accessibilità nel mondo videoludico, un tema molto delicato e poco preso in considerazione per molti anni. In questo senso, Microsoft ha rinnovato il proprio impegno al riguardo, annunciando una serie di nuove feature che saranno introdotte su Xbox.

Innanzitutto, il Microsoft Store riceverà un nuovo pannello di accessibilità, disegnato proprio per rendere più semplice l'accesso ai diversi contenuti, con nuovi tag e criteri di ricerca. Inoltre, la sezione dedicata "Ease of Access" del menù delle console Xbox sarà rinominata "Accessibility" per renderla più intuitiva e nello store sarà inserito una vera e propria pagina dedicata per mettere in evidenza i videogiochi che hanno numerose feature di accessibilità e sono stati riconosciuti come innovativi e inclusivi dalla community Gaming & Disability.

Molti titoli Xbox saranno resi più accessibili agli utenti con difficoltà come il daltonismo, con il miglioramento dei filtri colore su Xbox Series X/S. È anche in fase di sviluppo un nuovo sistema di "modalità notturna", con il fine di aiutare gli utenti ad avere un sonno migliore e di supportare coloro che hanno eccessiva sensibilità alla luce.

Infine, sarà presto inserito un sistema speech-to-text e text-to-speech per la chat, oltre che una maggiore compatibilità e una latenza ridotta per i dispositivi controller Xbox Wireless Controller, Xbox Elite Wireless Controller 2 e Xbox Adaptive Controller.

Fonte: eurogamer.net