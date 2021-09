Midnight Mass e The Haunting of: il creatore Mike Flanagan vorrebbe realizzare videogiochi horror!

Mike Flanagan, noto soprattutto per aver creato recenti successi televisivi horror come The Haunting of Hill House e Midnight Mass, ha affermato che gli piacerebbe dirigere un videogioco horror.

Riguardo alla sua recente affermazione, Flanagan ha detto che "lo adorerebbe" in risposta a un fan che vorrebbe che realizzasse un videogioco horror. Lo scrittore/regista ha promosso la sua nuova miniserie horror di Netflix, Midnight Mass, su Twitter, quindi di recente è stato piuttosto attivo sulla piattaforma. Questo singolo tweet ha ricevuto più attenzione di molti altri, con oltre 5.000 Mi piace e centinaia di commenti e retweet da personaggi come Troy Baker e Wes Keltner, il co-creatore di Friday the 13th: The Game.

In molti hanno espresso i loro desideri che Flanagan intraprenda progetti come Silent Hill, House of The Dead, Clock Tower o lavori con lo sviluppatore di The Last of Us, Naughty Dog. Tuttavia, Flanagan potrebbe seguire le orme dello scrittore di Host Jed Shepherd e trasformare i suoi talenti cinematografici e televisivi in ​​una IP originale, come sta facendo Shepherd con il videogioco horror live-action finanziato dal crowdfunding, Ghosts.

Would LOVE to https://t.co/RokqizWCst — Mike Flanagan (@flanaganfilm) September 25, 2021

Flanagan ha espresso per la prima volta il suo desiderio di realizzare un videogioco horror durante la Netflix Geeked Week a giugno di quest'anno. Durante una conversazione con l'attore e collaboratore Raul Kohli, mentre quest'ultimo giocava lo spaventoso Resident Evil Village, il regista ha risposto alla domanda di Kohil "Porteresti mai il tuo talento nel mondo dei videogiochi?" con "Mi piacerebbe, mi piacerebbe assolutamente."

Che ne pensate? Vorreste un titolo horror di Mike Flanagan?

Fonte: Gamerant.