Monster Hunter Rise ha finalmente una data di uscita su PC: nuovi dettagli sull'espansione Sunbreak

Capcom ha appena concluso la sua grande presentazione al Tokyo Game Show su tutto ciò che riguarda Monster Hunter, fornendoci alcuni nuovi dettagli sull'espansione Sunbreak recentemente annunciata oltre a una data di uscita e qualche informazione in più sulla tanto attesa versione PC di Monster Hunter Rise.

Il porting per PC arriverà il 12 gennaio 2022, con una demo in arrivo il 13 ottobre. Ci sarà il supporto per la risoluzione 4K e i monitor ultrawide, framerate e texture migliorati oltre al supporto dei controlli di tastiera e mouse.

Anche l'espansione Sunbreak in arrivo sia su PC che su Switch la prossima estate ha ricevuto una serie di informazioni, con Yoshitake Suzuki al timone dell'add-on. I giocatori inizieranno dal villaggio di Kamura prima di passare alla base operativa di Sunbreak, mentre il mondo che i giocatori esploreranno è stato rivelato come uno sfondo inquietante completo di rovine del castello sotto un cielo rosso sangue. Il drago anziano Malzeno sarà la bestia caratteristica di Sunbreak, mentre farà la sua apparizione anche lo Shogun Ceanataur simile a un granchio di Monster Hunter 2.

Oltre a questo, alla fine di ottobre ci saranno nuovi crossover con Ghosts n' Goblins e Sonic the Hedgehog.

