Netflix acquisisce Night School Studio, creatori degli apprezzatissimi Oxenfree e Afterparty

Solo nella giornata di ieri Netflix ha annunciato la disponibilità anche in Italia dei primi 5 giochi gratis per tutti gli abbonati e oggi torniamo a parlarvi della piattaforma streaming con un'altra notizia legata ai videogiochi.

Netflix ha infatti acquisito Night School Studio, team che in questi anni si è fatto conoscere soprattutto per il lavoro sugli ottimi indie Oxenfree e Afterparty e che diventa il primo studio di sviluppo nelle mani di Netflix. Questo passo potrebbe essere considerato un indizio di come l'impegno nell'universo videoludico non venga assolutamente preso con leggerezza.

L'annuncio è stato accompagnato anche dalle dichiarazioni ufficiali di Sean Krankel di Night School Studio, parole che fanno pensare a una collaborazione che probabilmente sfocerà in progetti anche piuttosto sperimentali:

"Night School vuole ampliare le proprie aspirazioni a livello narrativo e di design attraverso giochi originali, unici e fatti con il cuore. Netflix fornisce ai creatori di film, serie TV e ora videogiochi delle tele bianche senza precedenti al fine di dare vita e distribuire a milioni di persone un intrattenimento eccellente. La nostra esplorazione nel gameplay narrativo e i precedenti di Netflix quando si tratta di supportare narratori diversi e peculiari ha dato vita a un'unione perfetta".

Ci sono praticamente zero informazioni precise su quello che sarà il primo progetto sotto la bandiera di Netflix ma in passato Night School Studio ha lavorato anche a un videogioco dedicato a Mr. Robot quindi la nascita di opere legate a serie TV o film non sarebbe di certo impossibile, anzi.

Night School Studio attualmente sta lavorando a Oxenfree II: Lost Signals, titolo che nel 2022 uscirà sicuramente su Switch e Steam e che, chi lo sa, potrebbe debuttare in qualche modo anche su Netflix anche grazie a una natura spiccatamente narrativa che potrebbe ben sposarsi con una impostazione vicina al film interattivo.

Fonte: Gamepur